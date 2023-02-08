Erzurum, Kars ve Ardahan'da deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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ERZURUM/KARS/ARDAHAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası Erzurum, Kars ve Ardahan'dan yardım malzemelerinin bölgeye gönderilmesine devam ediliyor.

Palandöken Belediyesi ve Palandöken Kaymakamlığınca afetten etkilenenler için yardım seferberliği kapsamında 18 tır insani yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kampanyaya yoğun katılım sağlayan ilçe sakinlerine teşekkür etti.

Vatandaşların, yardım çağrısı üzerine Erzurum Valiliği ve AFAD tarafından belirlenen toplanma alanlarına akın ettiğini belirten Sunar, "Duyarlı insanlarımız tam bir dayanışma örneği sergiliyor. Yardım malzemesi dolu 18 tırı afet bölgesine uğurladık. Kampanyaya ilçemiz sakinlerinin katılımı yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

Sunar, belediye olarak tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ettiklerini bildirdi.

- Kars

Kars'ta da AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde toplanan malzemeler 33 tıra yüklenerek depremzedelere gönderildi.

Köy, ilçe ve kent merkezinden gelen çeşitli yardımlar, AFAD'da gönüllülerce paketleniyor. Hazırlıklar tamamlanan yardım malzemeleri tırlara yüklenerek deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Kağızman ilçesinde de 2 tır, Sarıkamış ilçesinde ise 3 bin ekmek ve bir tır malzeme depremzedelere intikal ettirildi.

- Ardahan

Ardahan'da da 4 tıra yüklenen malzemeler deprem bölgesine gönderildi.

Kent genelinden toplanan çeşitli yardımlar, AFAD koordinesindeki gönüllülerce Kazım Karabekir Spor Salonu'nda paketleniyor.

Paketleme işlemleri tamamlanan malzemeler tırlara yüklenerek deprem bölgelerine gönderiliyor.

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