Erzurum Emniyet Müdürlüğünden deprem bölgesine personel ve araç desteği

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ERZURUM (AA) - Erzurum Emniyet Müdürlüğü, arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak için deprem bölgesine personel ve araç desteği sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, deprem bölgesi için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

Depremin olduğu ilk günden itibaren bölgedeki depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enkaz altında kalan depremzedelere yardım etmek ve genel asayişi sağlamak amacıyla farklı birimlerden toplam 447 personelimiz, 2 arama köpeği, 25'i sivil toplam 46 araç, 11 resmi araç, 8 otobüs, 1 zırhlı otobüs ve 1 cenaze aracı Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Osmaniye illerine gönderilmiştir. Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Malatya’da görevlendirilen 22 personelimizden oluşan Polis Arama Kurtarma Ekibimiz (PAK) 14 vatandaşımıza enkazın altından canlı olarak ulaşmış olup, arama kurtarma çalışmaları personelimiz tarafından tüm gücü ile devam etmektedir."

Ayrıca depremden zarar gören bölgelere gıda, giyim, temizlik ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım tırı da bölgeye gönderildi.

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