Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otel kapılarını Malatyalı depremzedelere açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otel kapılarını Malatyalı depremzedelere açtı

AA

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otel kapılarını Malatyalı depremzedelere açtı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'deki bir otel, kapılarını akraba olan 11 Malatyalı depremzedeye açtı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme Malatya'da yakalanan akraba Doğruyol ile Şanlı ailesinden 11 kişi, kentlerine Kars'tan yardım götüren bir tur şirketiyle Erzurum'a geldi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde depremzedelere ücretsiz kapılarını açan otele yerleşen 11 kişi, yaşadıklarının etkilerini unutmaya çalışıyor.

Depremzede İzzet Şanlı, AA muhabirine, daha önce 1999 Gölcük depremini İstanbul'da yaşadığını ve bu sarsıntının o depremden hem daha uzun hem de daha korkutucu olduğunu söyledi.

Binaların çoğunun ikinci depremde yıkıldığını ifade eden Şanlı, şöyle konuştu:

"İnsanların çoğu eve kahvaltı yapmak için girmişti ve öyle yakalanmışlardı. Malatya'ya zararı vuran ikinci depremdi. Birinci depremi görmedik geceydi ama ikinciyi gördük. Anlamsız bir şekilde toz toprak olup sallanıp çöküyor hepsi. Malatya bu haldeyse diğer iller kim bilir ne haldedir. Depremden sonra tek düşündüğümüz sağ salim dışarı çıkmaktı. İstanbul'daki gibi kısa sürer bekleyip öyle çıkarız diye düşündük ama öyle olmayınca tamamen umudu kestik. Bu yıkana kadar durmayacak dedik ve 1,5 dakika sonra durdu."

İkinci depremin olacağını düşünemeyen çok sayıda kişinin bu sarsıntıya da evlerinde yakalandıklarını anlatan Şanlı, dışarda her tarafın kar olduğunu ve çok sıkıntılı bir süreç yaşandığını anlattı.

Rukiye Doğruyol ise ikinci depremden önce hata yapıp eve girdiğini ifade etti.

Son depremde dışarı çıktıktan sonra merdivenlerin koptuğunu dile getiren Doğruyol, "Merdivenden atlamak üzereyken kızım içeride kaldı, hafifleyince o da çıktı. Terliksiz, montsuz dışarı çıktı, hiçbir şeyimiz yoktu. Kreşe yerleştik, bunu bulanlar çok azdı. İnsanların çoğu dışarıda ateş yakarak ısınıyordu. 24 saat içinde yardımlar geldi, soğukta kalmadık, çoğu insana her şey ulaştı. Turizm şirketi aracı oldu, otelde yer var ayırt ettirdik dediler. Erzak getirmişlerdi, bir yandan onu dağıttılar bir yandan da bizleri getirdiler. O kadar fedakar insanımız var ve Allah devletimize zeval vermesin. Gerçekten iyi ki bu bayrak altındaymışız. hiç sıkıntı çekmedik, çocuklarımız hiç aç kalmadı. El birliğiyle her şey halloldu." diye konuştu.

- "Şu an rüyada gibiyiz"

Malatya'da apartmanların büyük çoğunluğunun hasar gördüğünü söyleyen Doğruyol, "Çok yakın bir binada çocuk çorapsız, ayakkabısız çıkmış. ikinci sarsıntıdan önce 'anne ayakkabımı alayım, geleyim' dedi. aile dışarıdaydı, çocuğun girmesiyle binanın kum gibi yığılması bir oldu. Onu hiç unutamıyorum. O bina bir saniye içerisinde nasıl dümdüz oldu ve o hale geldi gözümüzün önünden hiç gitmiyor. Şu an rüyada gibiyiz. Buraya geldim ama ben nasıl geldim buraya, nasıl buradayız diyorum." ifadelerini kullandı.

Adil Doğruyol da depremzedelerin ilk saatlerde ellerinde olan her şeyi birbirleriyle paylaştığını anlatarak, "Küçük kıyamet dedikleri bu olsa gerek. Allah kimseye yaşatmasın, çok zor. Yani karşınızdaki insan binanın altında sesi geliyor ama müdahale edecek ve onu çıkaracak gücünüz yok. Yani bireysel olarak bir şey yapamıyorsunuz. Sırt sırta verdik, yapmaya çalıştık ama maalesef enkaz altında olanlar var. Yardımlar geldikçe insanlar rahatlamaya başladı. Devletimizden Allah razı olsun hemen el birliğiyle toplanmaya başladılar ama soğuk olduğu için sıkıntı orada." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum´da 4.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Erzurum´da 4.6 büyüklüğünde deprem
FLAŞ (YENİDEN)
YEREL HABERLER FLAŞ (YENİDEN)
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 64 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 64 saat sonra ...
Erzurum Emniyet Müdürlüğünden deprem bölgesine personel ve araç desteği
YEREL HABERLER Erzurum Emniyet Müdürlüğünden deprem bölgesine ...
Erzurum, Kars ve Ardahan'da deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum, Kars ve Ardahan'da deprem bölgesine ...
Hatay'da enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişi 62 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişi 62 ...
Erzurum, Tunceli ve Ağrı'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum, Tunceli ve Ağrı'dan deprem bölgesine ...
Erzurum'da iş insanları ve STK'lerin deprem bölgesine yardımları sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum'da iş insanları ve STK'lerin deprem bölgesine ...
Hatay'da enkaz altında kalan 80 yaşındaki kişi 54 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan 80 yaşındaki kişi 54 ...
Erzurum, Kars ve Erzincan'dan deprem bölgesine 133 tır yardım gönderildi
YEREL HABERLER Erzurum, Kars ve Erzincan'dan deprem bölgesine 133 ...
Doğu Anadolu'da 1711 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da 1711 yerleşim yerine kar nedeniyle ...
(Görüntülü) ERZURUM&#039;DAKİ AFGAN SIĞINMACILAR, DEPREMZEDELERE KAN VERMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZURUM'DAKİ AFGAN SIĞINMACILAR, ...
Erzurum ve Kars'tan deprem bölgesine 14 yardım tırı daha gönderildi
YEREL HABERLER Erzurum ve Kars'tan deprem bölgesine 14 yardım tırı ...
Erzurum'da 2 bin rakımlı Tepebaşı Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor
YEREL HABERLER Erzurum'da 2 bin rakımlı Tepebaşı Geçidi'nde ulaşım ...
Doğu Anadolu'da tırlara yüklenen yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderiliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da tırlara yüklenen yardım malzemeleri ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'dan deprem bölgelerine insani ve gıda yardımları sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum'dan deprem bölgelerine insani ve gıda ...
(Görüntülü) HATAY&#039;DA 5 KİŞİLİK SÜMER AİLESİ 30 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'DA 5 KİŞİLİK SÜMER AİLESİ 30 ...
DSİ Erzurum ve Kars'tan deprem bölgesine iş makineleri ve ekip gönderdi
YEREL HABERLER DSİ Erzurum ve Kars'tan deprem bölgesine iş ...
Doğu Anadolu'da 2 bin 348 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da 2 bin 348 yerleşim yerine kardan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.