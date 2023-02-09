Hatay'da 9 yaşındaki çocuk 72 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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ERZURUM (AA) - Hatay'da enkaz altında kalan 9 yaşındaki Ege Yılmaz, depremden 72 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek için bölgeye giden Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erzurum Arama ve Kurtarma Timi (ERAKUT), diğer ekiplerle ses aldıkları Antakya ilçesinin Ekinci Mahallesi'ndeki 13 katlı Rönesans Rezidans Sitesi'nin enkazında arama çalışması yaptı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 9 yaşındaki Ege Yılmaz'a ulaştı.

Depremden 72 saat sonra demir ve beton yığınlarının arasından çıkarılan Ege, ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde 672 kişilik ekiplerinin görev yaptığını belirterek, "Söz konusu bölgeden şimdiye kadar 46 vatandaşımızı kurtardık. Çalışmalarımız sürüyor. Devletimiz tüm birimleriyle depremzede vatandaşlarımızın emrinde görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

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