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Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'ta, deprem bölgesine yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.

Erzurum'da Valilik koordinesinde Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden dolayı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) oluşturulan kriz masasında, deprem bölgelerine insani yardım ve destek çalışmaları sürüyor.

Kentten arama kurtarma, sağlık, güvenlik güçleri ve çeşitli kurumlar ile gönüllülerden oluşan toplamda 2 bin 683 kişi, 538 araç ve iş makinesi ile 223 tır gıda ve yardım malzemesi, depremden etkilenen illere gönderildi.

Deprem bölgelerine giden arama kurtarma ekiplerince şu ana kadar 301 kişi enkazdan kurtarıldı.

- Kars'ta 30 tır ve 2 kamyon yardım malzemesi toplandı

Kars'ta da hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri, 30 tırla deprem bölgesine gönderildi.

Akyaka ilçesinde Kaymakamlık organizasyonunda kente gönderilen 2 kamyona yüklü gıda ve ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine ulaştırılmak üzere il merkezine doğru yola çıktı.

Ayrıca Devlet Su İşleri (DSİ) Kars 24. Bölge Müdürlüğü, arama kurturma çalışmalarına destek vermek amacıyla 15 personel, 2 paletli ekskavatör, 2 treyler çekici, 2 pikap, 1 yatakhane treyleri, 1 seyyar tamir aracı deprem bölgesine yönlendirdi.

- Erzincanlı çocuk harçlıklarını depremzedelere gönderdi

Erzincan'da deprem bölgesine gönderilmek üzere, kent genelinde Valilik koordinesinde yürütülen yardım kampanyası devam ediyor.

Demirkent Terzibaba Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Muhammet Ensar Çelik de harçlıkları ile aldığı gram altını, babası Ramiz Çelik ile ziyaret ettiği Vali Makas'a makamında teslim etti.

Duyarlı davranışından dolayı Çelik’e teşekkür eden Vali Makas, "İlimizde ve ülkemizde 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımız gece gündüz demeden elinden gelen yardımı deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyor. Küçük kardeşimizin de bu davranışı buna en büyük örnektir. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

- Ardahan'da yardım malzemeleri tırlara yükleniyor

Ardahan'da da vatandaşların depremzedelere yönelik yardımları sürüyor.

Yöre halkının ve STK'lerin yardımları, Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki koordinasyon merkezinde toplanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, yardımların ilk günkü gibi sürdüğünü söyledi.

Bugünkü yardımların daha çok battaniyeden oluştuğunu dile getiren Yılmaz, "Bugün battaniye, su ve tüp gibi malzemelerden oluştu. Bizler genellikle talebe görü yardımları burada topluyoruz. Toplanan yardımlar ardından tırlara yükleniyor." dedi.

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