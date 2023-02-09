Hatay'da 12 yaşındaki çocuk depremden 92 saat sonra kurtarıldı

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ERZURUM (AA) - Hatay'da enkaz altında kalan 12 yaşındaki Yavuz Türkmen, depremden 92 saat sonra sağ çıkarıldı.

“Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Erzurum AFAD, diğer ekiplerle Antakya ilçesindeki 600 Evler mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

Ekipler, iş makineleri desteğinde uzun uğraşlar sonucu 12 yaşındaki Yavuz Türkmen'e ulaştı.

Depremden 92 saat sonra enkazdan kurtarılan Türkmen'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Alkışlar ve gözyaşlarıyla ambulansa alınan Türkmen, hastaneye kaldırıldı.

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