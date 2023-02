Yeni açtıkları "sosyal donatılı apart evler"i depremzedelere ayırdılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da bir işletme, yeni açtığı sosyal donatılı apart evlerini depremzedelere ayırdı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından kentte yeni açılan bir işletme, depremzedelerin konaklama sorununun giderilmesi için ortaklarının kararıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı.

İletişime geçen depremzedeleri yine kendi imkanlarıyla kente getiren işletme sahipleri, şu ana kadar misafir ettikleri 57 kişinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kreş, çocuk oyun alanları, sinema salonu gibi sosyal donatıların bulunduğu 1+1 eşyalı konseptteki apart evlerde konaklayan depremzeler için Erzurumlular da çok sayıda yardım malzemesi gönderdi.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılandığı için yardımları Kızılaya yönlendiren işletme sahipleri bu şekilde şu ana kadar 2 kamyon malzemeyi deprem bölgesine gönderdi.

- "Depremzedelerin geldiği duyulunca yardımlar buraya doğru aktı"

İşletme sorumlusu Emrah Yuca, AA muhabirine, depremden sonra barınma ihtiyacının çok fazla olacağını öngördüklerini söyledi.

Çevrelerine barınma ihtiyacı olanlara sınırsız bir şekilde dairelerini kullanıma açacaklarını ve bütün ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söylediklerini ifade eden Yuca, "Sosyal medya hesaplarımızdan bu şekilde bir katkı vermek istediğimizi bildirdik. Hemşehrilerimiz burada kendilerine bir görev addetti ve tabiri caizse buraya doğru aktılar. O kadar fazla yardımla geldiler ki biz artık bir noktadan sonra Kızılaydan fazla gelen yardımların afet bölgesine gönderilmesi için çalışma yapmalarını talep ettik. Onlar da gelerek fazlalıkları aldılar." dedi.

Yuca, konaklayacakların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışma yaptıklarını belirterek yöre halkının "Burada kalanlar bizim de misafirlerimiz.' diyerek yardım getirdiğini anlattı.

- "Vatandaşlar Erzurum girişinde otobüsleri durdurup 'Bizde kalın' dediler"

Bu durumdan çok etkilendiklerini dile getiren Yuca şöyle konuştu:

"Hiç tanımadığımız insanlar geldiler. Şu anda herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayız. Büyüklerimizle birlikte deprem bölgelerine malzemeler gönderdik. Bunun yanında otobüsleri de gönderdik ve boş dönmesin dedik. Etrafta evleri tamamen yıkılmış depremzedelerin buraya gelmelerini istedik. 2 gün önce bu yola girdik. Ulaşım büyük sorun, yoksa biz daha fazla insan getirmiştik. Deprem bölgesinden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'dan 57 kişi bizde konaklıyor. Gönderdiğimiz 4 otobüs daha var. Bunlar gezerek geliyorlar. Yolda ihtiyacı olan ya da gelmek isteyenleri almak için yola çıktılar. Bunun da koordinasyonunu yapıyoruz. Otobüsler geldiğinde vatandaşlar Erzurum'un girişinde yakaladı, tanımayanlar bile 'Bize de gelin kalın.' dediler."

- "Bu fedakarlığa ağladım"

Malatya'dan gelen 51 yaşındaki Hasan Hüseyin Uğur ise depremde elbisesiz ayakkabısız kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

Erzurum'a sosyal medya üzerinden gördükleri kampanya sayesinde geldiklerini aktaran Uğur, "Araçla bizi buraya getirdiler. Aşırı derecede ilgi var. İnsanlarımızın ne kadar güzel olduğunu burada öğrendim. 1999 depremini de yaşadım. Bu daha kuvvetli bir depremdi ama Türk insanı gibi güzel bir insan bulamazsınız. Aç kaldık, açıkta kaldık diyenler var ya gelsinler Erzurum'da eline bir poşet alıp gelip yardım etmek istiyorum diyen insanları görsünler. Geldiğimizde yardım için gelen insanları görünce çok duygulandım. Annemi ve babamı kaybettim ağlamadım ama buradaki insanların yardım etmek istediklerini, çırpındıklarını gördüm ve ağladım." diye konuştu.

Depremzede 24 yaşındaki İlknur Binici de kentte eksik hiçbir ihtiyaçlarının bulunmadığını anlatarak "Türk milleti burada ne kadar yardımsever olduğunu gösterdi. Çok duygusal bir an. Burada çok rahat hissettiriyorlar ne kadar teşekkür etsek az. Odalarımıza çıktığımızda yatağın poşetine kadar biz açtık. O kadar misafirperverler ki yeni yerlerini bize verdiler. Her koşulda ve konuda eksiklerimizi soruyorlar ve her türlü imkanlar bize sunuluyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.