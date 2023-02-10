Yeni açtıkları "sosyal donatılı apart evler"i depremzedelere ayırdılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni açtıkları "sosyal donatılı apart evler"i depremzedelere ayırdılar

AA

Yeni açtıkları "sosyal donatılı apart evler"i depremzedelere ayırdılar

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da bir işletme, yeni açtığı sosyal donatılı apart evlerini depremzedelere ayırdı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından kentte yeni açılan bir işletme, depremzedelerin konaklama sorununun giderilmesi için ortaklarının kararıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı.

İletişime geçen depremzedeleri yine kendi imkanlarıyla kente getiren işletme sahipleri, şu ana kadar misafir ettikleri 57 kişinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kreş, çocuk oyun alanları, sinema salonu gibi sosyal donatıların bulunduğu 1+1 eşyalı konseptteki apart evlerde konaklayan depremzeler için Erzurumlular da çok sayıda yardım malzemesi gönderdi.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılandığı için yardımları Kızılaya yönlendiren işletme sahipleri bu şekilde şu ana kadar 2 kamyon malzemeyi deprem bölgesine gönderdi.

- "Depremzedelerin geldiği duyulunca yardımlar buraya doğru aktı"

İşletme sorumlusu Emrah Yuca, AA muhabirine, depremden sonra barınma ihtiyacının çok fazla olacağını öngördüklerini söyledi.

Çevrelerine barınma ihtiyacı olanlara sınırsız bir şekilde dairelerini kullanıma açacaklarını ve bütün ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söylediklerini ifade eden Yuca, "Sosyal medya hesaplarımızdan bu şekilde bir katkı vermek istediğimizi bildirdik. Hemşehrilerimiz burada kendilerine bir görev addetti ve tabiri caizse buraya doğru aktılar. O kadar fazla yardımla geldiler ki biz artık bir noktadan sonra Kızılaydan fazla gelen yardımların afet bölgesine gönderilmesi için çalışma yapmalarını talep ettik. Onlar da gelerek fazlalıkları aldılar." dedi.

Yuca, konaklayacakların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışma yaptıklarını belirterek yöre halkının "Burada kalanlar bizim de misafirlerimiz.' diyerek yardım getirdiğini anlattı.

- "Vatandaşlar Erzurum girişinde otobüsleri durdurup 'Bizde kalın' dediler"

Bu durumdan çok etkilendiklerini dile getiren Yuca şöyle konuştu:

"Hiç tanımadığımız insanlar geldiler. Şu anda herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayız. Büyüklerimizle birlikte deprem bölgelerine malzemeler gönderdik. Bunun yanında otobüsleri de gönderdik ve boş dönmesin dedik. Etrafta evleri tamamen yıkılmış depremzedelerin buraya gelmelerini istedik. 2 gün önce bu yola girdik. Ulaşım büyük sorun, yoksa biz daha fazla insan getirmiştik. Deprem bölgesinden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'dan 57 kişi bizde konaklıyor. Gönderdiğimiz 4 otobüs daha var. Bunlar gezerek geliyorlar. Yolda ihtiyacı olan ya da gelmek isteyenleri almak için yola çıktılar. Bunun da koordinasyonunu yapıyoruz. Otobüsler geldiğinde vatandaşlar Erzurum'un girişinde yakaladı, tanımayanlar bile 'Bize de gelin kalın.' dediler."

- "Bu fedakarlığa ağladım"

Malatya'dan gelen 51 yaşındaki Hasan Hüseyin Uğur ise depremde elbisesiz ayakkabısız kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

Erzurum'a sosyal medya üzerinden gördükleri kampanya sayesinde geldiklerini aktaran Uğur, "Araçla bizi buraya getirdiler. Aşırı derecede ilgi var. İnsanlarımızın ne kadar güzel olduğunu burada öğrendim. 1999 depremini de yaşadım. Bu daha kuvvetli bir depremdi ama Türk insanı gibi güzel bir insan bulamazsınız. Aç kaldık, açıkta kaldık diyenler var ya gelsinler Erzurum'da eline bir poşet alıp gelip yardım etmek istiyorum diyen insanları görsünler. Geldiğimizde yardım için gelen insanları görünce çok duygulandım. Annemi ve babamı kaybettim ağlamadım ama buradaki insanların yardım etmek istediklerini, çırpındıklarını gördüm ve ağladım." diye konuştu.

Depremzede 24 yaşındaki İlknur Binici de kentte eksik hiçbir ihtiyaçlarının bulunmadığını anlatarak "Türk milleti burada ne kadar yardımsever olduğunu gösterdi. Çok duygusal bir an. Burada çok rahat hissettiriyorlar ne kadar teşekkür etsek az. Odalarımıza çıktığımızda yatağın poşetine kadar biz açtık. O kadar misafirperverler ki yeni yerlerini bize verdiler. Her koşulda ve konuda eksiklerimizi soruyorlar ve her türlü imkanlar bize sunuluyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ERZURUMLU KADINLAR, DEPREMZEDELERİN ÜŞÜMEMESİ İÇİN &#039;ÖRGÜ TİMİ&#039; KURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZURUMLU KADINLAR, DEPREMZEDELERİN ...
Hatay'da 12 yaşındaki çocuk depremden 92 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da 12 yaşındaki çocuk depremden 92 saat sonra ...
Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Kars'tan deprem ...
Hatay'da 9 yaşındaki çocuk 72 saat sonra enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da 9 yaşındaki çocuk 72 saat sonra enkazdan ...
Erzurum'dan deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum'dan deprem bölgelerine yardım seferberliği ...
Erzurum ve Ardahan'dan deprem bölgesine 10 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Erzurum ve Ardahan'dan deprem bölgesine 10 tır yardım ...
Erzurum'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Erzurum'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Hatay'da aynı aileden 3 çocuk depremden 80 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da aynı aileden 3 çocuk depremden 80 saat sonra ...
Doğu Anadolu'da 612 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da 612 yerleşim yerine kardan ulaşım ...
Hatay'da 40 yaşındaki kadın depremden 80 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da 40 yaşındaki kadın depremden 80 saat sonra ...
Doğu Anadolu'da okullarda öğrencilerce üretilen ekmekler depremzedelere gönderiliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da okullarda öğrencilerce üretilen ...
2 yaşındaki Mehmet, 78 saat sonra enkazdan çıkarıldı (2)
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Mehmet, 78 saat sonra enkazdan çıkarıldı ...
2 yaşındaki Mehmet, 78 saat sonra enkazdan çıkarıldı
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Mehmet, 78 saat sonra enkazdan çıkarıldı
JAK ekibi, 76 saat sonra kız çocuğunu enkazdan çıkardı
YEREL HABERLER JAK ekibi, 76 saat sonra kız çocuğunu enkazdan ...
Hatay'da enkazdan 2 yaşındaki çocuk 79 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkazdan 2 yaşındaki çocuk 79 saat sonra ...
(Görüntülü)ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER DEPREMZEDELER İÇİN GÜNDE 50 BİN EKMEK ÜRETİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER DEPREMZEDELER İÇİN ...
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otel kapılarını Malatyalı depremzedelere açtı
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otel kapılarını ...
Erzurum´da 4.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Erzurum´da 4.6 büyüklüğünde deprem
FLAŞ (YENİDEN)
YEREL HABERLER FLAŞ (YENİDEN)
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 64 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep İslahiye'de genç kız enkazdan 64 saat sonra ...
Erzurum Emniyet Müdürlüğünden deprem bölgesine personel ve araç desteği
YEREL HABERLER Erzurum Emniyet Müdürlüğünden deprem bölgesine ...
Erzurum, Kars ve Ardahan'da deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum, Kars ve Ardahan'da deprem bölgesine ...
Hatay'da enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişi 62 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında kalan 88 yaşındaki kişi 62 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.