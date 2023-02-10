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Hasarlı binalardan tahliye edilen engelli depremzedeler devlet korumasında

AA

Hasarlı binalardan tahliye edilen engelli depremzedeler devlet korumasında

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da kaldıkları bakım merkezinde yakalanan engellilerin, getirildikleri Erzurum'da tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Adıyaman'daki özel bir engelli bakım merkezinde depreme yakalanan ve ağır hasar gören binalardan sırtlarda taşınarak tahliye edilen engelliler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, hasta bakıcı ve sağlık görevlisinden oluşan 13 kişilik ekip nezaretinde 5 otobüsle Erzurum'a getirildi.

Burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki özel bakım engelli merkezlerine yerleştirilen zihinsel ve bedensel 141 engelli depremzedenin her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AA muhabirine, depremde Adıyaman'da kaldıkları merkezleri zarar gören özel bireylerin kente getirildiğini söyledi.

Engellilerin tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden İlbaş, depremden zarar gören illerdeki engellilere yönelik desteklerini sürdüreceklerini anlattı.

- Sağlık taramaları yapıldı, psikososyal destek verildi

Kentteki özel bir bakım merkezinin kurucusu Emine Kahveci ise misafirlerin öncelikle fizyolojik, gıda ve temizlik gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Engellilerin sağlık taramalarının da yapıldığını aktaran Kahveci, "Genel olarak durumları iyi, onlar için psikososyal destek aldık. Şehir hastanesinden psikolog arkadaşlarımız kendileriyle görüştü. İsteğimiz geride kalanların sağ salim kurtulup sıcak yuvaya, yemeğe kavuşması. Halk olarak elimizden geleni yapmanın gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakım Merkezi Sorumlu Müdürü Gökhan Yüce de engellileri almak için gittikleri Adıyaman'a yiyecek ve giyecek götürdüklerini dile getirerek "Hasar alan merkezde 25 kişinin 3. katta olduğunu öğrenince personelimiz canını hiçe sayıp engellileri sırtında taşıyıp dışarı çıkardı. Daha sonra bakımlarını yapıp otobüslere bindirdik. Geri kalan 120 engelliyi de sığındıkları taziye evinden aldık. Vücut ısıları normale dönmesi için yiyecek, içecek, kıyafet ve battaniye verip kente getirdik." diye konuştu.

- Kimlikleri tespit edildi, ailelerine ulaşılmaya çalışılıyor

Yüce, kimlik tespiti yaptıkları engellilerin ailelerine ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Bedensel engelli "Orhan baba" lakaplı Mehmet Ali Koluman da deprem anında hemen yataktan çıktığını anlatarak "Yataktan çıktıktan sonra üzerime tavan düştü, ölümden kıl payı kurtuldum. Erzurum'da bize çok iyi bakıyorlar, çok memnunuz. Allah devletten razı olsun." dedi.

Engelli 2 çocuk annesi Hatun Polat Taş ise eşi ve çocuklarından haber beklediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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