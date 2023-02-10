Doğu Anadolu'dan deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım gönderilmeye devam ediliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şuana kadar hazır konserve ve yiyecekten oluşan 29 tırlık gıda malzemesi ve 1000 çadırı deprem bölgesine gönderdi.

Belediye tarafından ayrıca 5 bin 163 battaniye, 500 bin şişe su, 17 bin parça giysi, 1000 ısıtıcı ve soba, 150 bin ekmek, 20 bin kilogram kuru bakliyat, 14 bin 920 çocuk bezi, 90 iş makinası, 1000 paket çocuk maması ve tulumu, 4 bin kişi kapasiteli mobil mutfak tırı, 5 bin temizlik ürünü, 75 ton akaryakıt ve 5 bin cenaze hizmet malzemesi depremden etkilenen illere ulaştırıldı.

Atatürk Üniversitesi de Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı koordinesinde, afetten etkilenen vatandaşlar için yardımlarına devam ediyor.

Sabah saatlerinde üniversite kampüsünden gıda ve temel ihtiyaç malzemesinden oluşan 4 yardım tırı deprem bölgesine yollandı.



Rektör Çomaklı, "Artık ihtiyaç kalmadı' diye haber gelinceye kadar deprem bölgesine ve depremden etkilenen vatandaşlara yardım malzemesi göndermeye devam edeceklerini belirtti.

- Kars, Ağrı, Ardahan'da yardımlar hız kesmeden sürüyor

Kars'ta Valilik koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü binasında toplanan yardımlar tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor. Bugün de yardım malzemesi taşıyan 10 tır deprem bölgesine hareket etti.

Sarıkamış ilçesinde ise 5 tıra yüklenen yardım malzemesi, AFAD koordinesinde deprem bölgesine sevk edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde de toplanan yardımlar, 7 tır ve 1 kamyonla dualar edilerek deprem bölgesine gönderildi. Ayrıca bölgeye gönüllü 3 iş makinesi operatörü götürüldü.

Ağrı’da da vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bugüne kadar temel ihtiyaç malzemesi yüklü 63 tır ve 39 kamyon, Valilik ile AFAD koordinasyonunda depremzedelere yollandı. Kentten depremzedelere yönelik yardım kampanyaları sürüyor.



Ardahan'da ise vatandaşlar ile STK'lerin yardımları, Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki koordinasyon merkezinde toplanıyor.

Vali Hüseyin Öner, gazetecilere, yardım çalışmalarının hassasiyetle devam ettiğini söyledi.

Talebe göre yardımların toplandığını dile getiren Vali Öner, "Vatandaşlarımız çok duyarlı. Sağ olsunlar, ilk gün gibi duyarlılıkları sürüyor. Yardımlarımız devam ediyor. Emek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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