Atatürk Üniversitesi Malatya'da deprem araştırma ve tespit çalışması yapıyor

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesinden Malatya'ya giden Deprem Araştırma Merkezi ve İnşaat Mühendisliğinden öğretim üyeleri, bölgede olası deprem riskini araştırma çalışması yürütüyor.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, Atatürk Üniversitesinin deprem bölgesine yardım seferberliğinin sürdürdüğü belirtildi.

Bugüne kadar çok sayıda yardım malzemesi gönderen üniversitenin İnşaat Mühendisliği ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim üyeleri de bölgedeki olası risklerin incelenmesi ve tespiti amacıyla Malatya'da görev yapıyor.

Öğretim üyelerinden oluşan ekibin yaptığı incelemelerin sonucunda hazırlanacak rapor kamuoyu ile paylaşılacak.

- Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi depremzedeler için hazırlandı

Öte yandan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ve çeşitli servisler, deprem bölgesinden gelebilecek yaralılar için hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, devletin güçlü, milletin fedakar ve yardımsever olduğunu belirterek, "Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacağımıza inancımız tamdır. Biz de hem bölgeye gönderdiğimiz ekiplerimiz ve yardım malzemelerimizle hem de üniversitemiz konukevlerinde misafir ettiğimiz depremzedelerimizle milletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa dileyen Çomaklı, üniversite olarak millet için tüm kaynakları seferber ettiklerini vurguladı.

Ayrıca üniversite bugüne kadar bölgeye 15 doktor, 29 sağlık personeli, 2 deprem uzmanı, 3 acil yardım ve afet yönetim uzmanı, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 3 iş makinesi operatörü ve üniversitenin çeşitli birimlerindeki 46 teknik personel ve arama kurtarma ekibinden oluşan toplamda 100 kişilik ekip, beraberinde sağlık, giyim, gıda ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak malzemelerin yer aldığı 4 araçlık konvoy göndermişti.

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