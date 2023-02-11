Erzurum ve Tunceli'de 56 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum ve Tunceli'de 56 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 41 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de de 15 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

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