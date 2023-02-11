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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

AA

Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

ERZURUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için Erzurum ve Ardahan'dan ekmek, Ağrı'dan çadır dolu tırlar deprem bölgesine gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Erzurum'da fırıncılar tarafından, depremzedeler için tırlarla ekmek ve un gönderildi.

Fırıncılar Odası kentteki fırıncılarla yaptığı görüşmeler sonrası toplanan yaklaşık 200 bin ekmek ile 1 tır unu deprem bölgesine ulaştırdı.

- Ağrı

Ağrı'dan da Türk Kızılay tarafından bölgeye 112 yaşam çadırı gönderildi.

Türk Kızılay deposunda bulunan çadırlar, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerin desteğiyle Ağrı PTT Başmüdürlüğünce lojistiği yapılan tıra yüklendi.

Vali Osman Varol ve Kızılay Şube Müdürü Orhan Tatlı, tırı deprem bölgesine uğurladı.

- Ardahan

Ardahan'dan depremden etkilenen illere ekmek gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen ekmeklerin deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığını söyledi.

Milli Eğitim camiası olarak birçok alanda yardım yaptıklarını belirten Bulut, "Bizler, yani sadece İl Milli Eğitim olarak 40 bin ekmeği bölgeye gönderdik. Bu ve benzeri çalışmalar sürecek." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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