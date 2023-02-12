Depremlerde hayatın kaybedenler toprağa veriliyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS/ERZURUM (AA) - Hatay'da depremde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Bulut (40) ve ailesi ile Kahramanmaraş'ta yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişinin cenazeleri, memleketlerinde toprağa verildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da evinde enkaz altında kalarak ailesiyle yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Bulut'un cenazesi, Arpaçay ilçesine getirildi.

Telek köyü camisinde kılınan cenaze namazına, Bulut'un ailesinin yanı sıra Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, İl Jandarma Komutan Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve vatandaşlar katıldı.

Selçuk Bulut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Telek köyü mezarlığında defnedildi.

Bulut'un eşi Medine, çocukları Kağan Enes, Oğuz Ali Bulut ve baldızı Seher Sönmez'in cenazeleri ise Diyarbakır'da toprağa verildi.

- Erzurum

Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'ndeki Mis Apartmanı'nda enkaz altında kalarak yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi, Horasan ilçesinde defnedildi.

Depremde hayatını kaybeden öğretmen Leyla ve Atatürk Üniversitesi öğrencisi Yasemin Eren ile anneleri ve 2 kardeşinin cenazeleri, ilçeye getirildi.

Merkez Orta Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Eren ailesinin yakınlarının yanı sıra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, siyasi parti temsilcileri, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından 5 kişinin cenazesi, Horasan Mezarlığına defnedildi.

Rektör Çomaklı ise Güzel Sanatlar Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yasemin Eren ve ailesinin vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Çomaklı'nın mesajında, Eren'in seslendirdiği bir şarkı da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.