Erzurum ve Ardahan'dan depremzedelere seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum ve Ardahan'dan depremzedelere seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

AA

Erzurum ve Ardahan'dan depremzedelere seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

ERZURUM/ARDAHAN (AA) - Erzurum ve Ardahan'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hazırlanan 58 seyyar tuvalet ve banyo üniteleri depremzedelere gönderildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, bölgeye gönderilmek üzere seyyar tuvalet ve banyo ünitelerini yapmaya başladı.

İlk etapta hazırlanan 50 seyyar tuvalet ve banyo, tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Rektörü Çomaklı, AFAD'ın ihtiyaçları doğrultusunda seyyar tuvalet ve banyo yapmaya başladıklarını söyledi.

İhtiyaçların giderilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Çomaklı, "AFAD'ın öncelikli ihtiyaçlar çağrısında yer alan seyyar banyo ve tuvalet için üniversitemiz atölyelerinde çalışmaya başladık. İlk etapta deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaçlardan 50 seyyar tuvalet ve banyo ünitelerimizin sevkiyatına başladık. Kendi atölyelerimizde mümkün olan en çok adette seyyar tuvalet ve banyo ünitesi üreterek hızlı bir şekilde afet bölgelerine ulaşacağız. Üretime devam ederek ihtiyaçlı bölgelere transferlerini sağlayacağız." diye konuştu.

Ardahan'dan da temin edilen 8 seyyar tuvalet ve banyo deprem bölgesine gönderildi.

Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki AFAD koordinasyon merkezine getirilen seyyar tuvalet ve banyolar İl Özel İdaresi'ne ait kamyonlar ile deprem bölgesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremlerde hayatın kaybedenler toprağa veriliyor
YEREL HABERLER Depremlerde hayatın kaybedenler toprağa veriliyor
Çocukların depremzedelere gönderdikleri yardımlardan çıkan notlar duygulandırıyor
YEREL HABERLER Çocukların depremzedelere gönderdikleri yardımlardan ...
Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ...
Erzurum ve Tunceli'de 56 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Erzurum ve Tunceli'de 56 yerleşim yerine kardan ...
Atatürk Üniversitesi Malatya'da deprem araştırma ve tespit çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Malatya'da deprem araştırma ve ...
(Görüntülü)1983 ERZURUM DEPREMİNİ YAŞADI, BOĞASINI SATIP DEPREMZEDELER İÇİN BAĞIŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)1983 ERZURUM DEPREMİNİ YAŞADI, BOĞASINI ...
1983 Erzurum depremini yaşadı, boğasını satıp depremzedeler için bağışladı
YEREL HABERLER 1983 Erzurum depremini yaşadı, boğasını satıp ...
Depreme ilişkin halkı paniğe sevk etmeye çalıştığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Depreme ilişkin halkı paniğe sevk etmeye çalıştığı ...
Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş ve ailesinin cenazesi Erzurum'da defnedildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş ve ailesinin ...
Doğu Anadolu'dan deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'dan deprem bölgelerine yardımlar devam ...
Hasarlı binalardan tahliye edilen engelli depremzedeler devlet korumasında
YEREL HABERLER Hasarlı binalardan tahliye edilen engelli ...
Erzurum, Kars ve Tunceli'de 197 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Erzurum, Kars ve Tunceli'de 197 yerleşim yerine ...
Yeni açtıkları "sosyal donatılı apart evler"i depremzedelere ayırdılar
YEREL HABERLER Yeni açtıkları "sosyal donatılı apart evler"i ...
(Görüntülü) ERZURUMLU KADINLAR, DEPREMZEDELERİN ÜŞÜMEMESİ İÇİN &#039;ÖRGÜ TİMİ&#039; KURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZURUMLU KADINLAR, DEPREMZEDELERİN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.