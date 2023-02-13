Erzurum Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen Adıyaman'daki çalışmalarını sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yardım ve arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yürütülen çalışmalara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekiplerin kentteki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, devlet ve millet olarak el ele verdiklerini söyledi.

Belediye ekiplerinin, arama kurtarma, temizlik, su ve altyapı, lojistik, lavabo kurulumu, sıcak yemek, mobil fırın, mobil mutfak yardımlarının da devam ettiğini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun. AK Partili belediye başkanlarımız burada görev başında. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız başta olmak üzere genel başkan yardımcılarımız burada büyük bir gayret gösteriyor. Arama ve kurtarma çalışmaları çok büyük hassasiyetle yürütülüyor. Enkaz altındaki kardeşlerimizi kurtarmak için elden gelen bütün gayretler gösteriliyor. Rabbim depremde hayatını kaybedenlerin makamlarını cennet eylesin. Erzurum ve diğer belediyeler olarak bölgede vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu anlamda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor."

Süleyman Kılınç da Adıyaman'da ciddi kayıplar verildiğini, belediyede görev yapan bazı çalışanların da hayatlarını kaybettiğini belirtti.

Devletin tüm imkanlarıyla bölgede yardım için seferber olduğunu vurgulayan Kılınç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, sivil tolum kuruluşlarımız, bütün AK Partili belediye başkanlarımız yanımızdalar. Hepsinden Allah razı olsun, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Şehre yeniden temiz su vermeye çalışıyoruz. Yaşam koşullarını en azından biraz daha rahatlatmak için çalışıyoruz. Biliyorsunuz çalışanlarımız ya enkaz altında veya çok ciddi acıları olduğu için çalışma güçleri zayıf. Ama Erzurum ve diğer belediyelerin ekipleri burada olanlarla temiz su ve kanalizasyon ile çevre temizliği için çalışıyor. Tarifi mümkün olmayan acıyla karşı karşıyayız hepimize sabırlar versin."

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