Erzurum'da belediyelerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Büyükşehir ve Aziziye belediyeleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardımlarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'dan deprem bölgesine bu zamana kadar birçok malzeme gönderdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Tüm birimlerimizi deprem bölgesine seferber ettik. 738 personel ve 91 ağır iş makinesiyle deprem bölgesinde karargah kurduk. 36 tır yardımı ulaştırdık. 81 bin litre yakıt, 9 bin 405 cenazeler için malzeme, gıda kolileri, inşaat, giyim, temizlik, çocuk bezi, su, çadır, ısıtıcı, mobil lavabo gibi binlerce malzemeyi bölgeye gönderdik." dedi.

- Depremzedelere sıcak yemek ve ekmek

Mobil ünitelerin de bölgeye sevk edildiğini ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Hatay'da 4 bin kişilik mobil tırımız, sanayi ve mutfak ünitelerimiz, Malatya'da mobil fırın, mobil mutfak ile kahvaltı ve sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yönelik yardım konvoylarımız lojistik, altyapı, su ve kanalizasyon, temizlik, bakım ve oranım hizmetlerimiz artarak devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarını milletimizin emrine seferber ediyor. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan tuvalet konusunda da kendi atölyemizde imal edilen seyyar lavabolar felaket bölgesine gönderildi. Yardımlarımızı bölgeye göndermeye devam edeceğiz."

- Aziziye ekipleri Hatay ve Adıyaman'da

Aziziye Belediyesi ekipleri ise Adıyaman ve Hatay'da depremzedelere hizmet veriyor.

Deprem bölgesine giden Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da depremzedeler için kurulan çadır kentleri ziyaret edip vatandaşların belediyeye ulaştırdığı malzemelerin dağıtımını koordine ediyor.

Adıyaman ve Hatay'da belediye ekiplerini konuşlandırdıklarını belirten Orhan, "Hatay'da iki, Adıyaman bir başka ekibimiz canla başla görev yapıyor. Adıyaman'da sıcak yemek istasyonu kurduk. Günün her saatinde yemek imkanı sunuyoruz. Türkiye'mizin kalbi deprem bölgesinde atıyor. Millet olarak bu zor günleri aşacak ve bu badireyi atlatacağız." ifadesini kullandı.

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