Erzurum Teknik Üniversitesince deprem bölgesindeki yapılar araştırılacak

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ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, deprem bölgesindeki yapılar üzerinde araştırma gerçekleştirecek.

Üniversitenin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlker Kazaz başkanlığındaki ekip "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde 1 hafta süreyle yapılar üzerinde araştırmada bulunacak.

Prof. Dr. Kazaz, özellikle 2007 sonrası inşa edilmiş betonarme yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi ve tarihi yığma yapıların yerinde inceleneceğini, ardından değerlendirme raporu hazırlanarak bilgilendirme etkinliği düzenleneceğini bildirdi.

"TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı" tarafından desteklenen "Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan Depremleri Sonrası Saha Gözlem Çalışması" başlıklı projede, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyeleri Dilek Okuyucu ve Muhammed Gürbüz, araştırma görevlisi Burak Gedik ve doktora öğrencileri Ensar Didin ve İsmail Hakkı Bilge yer alıyor.

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