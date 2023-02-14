Depremzedeler Erzurum'daki "Sosyal Market"ten tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'a gelen depremzedeler, hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan "Sosyal Market"ten tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremlerden dolayı bölgeye yönelik yardım toplama merkezleri oluşturuldu.

Valilik koordinesinde Palandöken ilçesindeki Aşık Sümmani Kültür Merkezi'ne getirilen gıda, giysi ve diğer yardımlar tasniflenip paketleniyor.

Daha sonra merkezde oluşturulan "Sosyal Market"te bu gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri raflara yerleştiriliyor.

Buraya gelen depremzedeler, ön kayıtları alındıktan sonra tüm ihtiyaçlarını bu marketten karşılayabiliyor.

Halen yardımların kabul edildiği ve özellikle gıda ile sıfır giysilerin bulunduğu marketten şimdiye kadar 1300 depremzede yararlandı.

- Aileler alışveriş yaparken çocukları da sosyal alanda oyun oynuyor

Gıdadan konfeksiyona, kırtasiyeden oyuncağa tüm ürünlerin bulunduğu markete, hayırseverler yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Öte yandan aileler market ihtiyaçlarını karşılarken çocukları da buradaki oyun alanında çeşitli etkinliklerle vakit geçiriyor.

Sosyal Market'ten ihtiyaçlarını karşılayan Kahramanmaraşlı depremzede Emine Altıntaş, AA muhabirine, Türkoğlu ilçesinden 10 kişilik ailesi ve çocuklarıyla deprem sonrası olumsuz şartlar nedeniyle Erzurum'a geldiklerini ve burada yakınlarında kaldıklarını söyledi.

Deprem sonrası ilk zamanların çok zor geçtiğini, banyo tuvalet ve soğuk nedeniyle ihtiyacın çoğaldığını anlatan Altıntaş, "Şimdi iyiyiz ama oradakiler zorda ve sıkıntı yaşıyor. Sıcak evdeyiz ama bundan dolayı utanıyoruz çünkü ailemiz, yakınlarımız orada, evlerimiz harap, yakınlarımız enkaz altında. Kuzenlerimi enkazda kaldığı için kaybettim." dedi.

- "Çok zor bir durum, Allah herkese sabır versin"

Altıntaş, deprem sürecinin kolay kolay atlatılmayacağını ve özellikle çocukların depremden çok etkilendiğini aktardı.

Depreme evde yakalandıklarını dile getiren Altıntaş şöyle devam etti:



"Deprem anında iki çocuğumla evdeydik, elbise dolabı üzerimize devrildi. Allah bize o dolabı koruma alanı oluşturdu. Deprem bitene kadar elbise dolabının altındaydık. Deprem bittiğinde çocuklarla hemen dışarı çıktık ama dışarıya çıkmayan çok insan oldu. Çok zor bir durum, Allah herkese sabır versin, bir daha böyle acılar, afet yaşatmasın."

Altıntaş temel ihtiyaçlarını Sosyal Market'ten karşıladıklarını belirterek "Çocukların ayakkabı ve mont ihtiyacı vardı. Allah razı olsun bir evin ihtiyacı olan her şey burada var. Boya kitabından oyunlara kadar çok güzel eşyalar getirilmiş. Buradan çocukarın tüm ihtiyaçlarını aldık, Allah destek olandan razı olsun. Millet olarak birbirimize daha çok kenetlenmemiz lazım. Çocuklarımın üzerinde artık kalın giysiler oldu. Allah giydirenlerden razı olsun." diye konuştu.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.