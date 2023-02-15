Erzurum'da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği sürüyor

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ERZURUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşabilecek ihtiyacı karşılamak üzere Erzurum'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgisi devam ediyor.

Horasan Devlet Hastanesi'nde Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi'nin açtığı standa gelenler kan vermek için yoğunluk oluşturdu.

Standa gelen vatandaşlar, önce form dolduruyor, uygun şartları sağlayanlar görevlilerce sedyeye alınarak kan bağışında bulunuyor.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Erdem Günaydın, kan bağışına ilgi gösteren Horasan halkına teşekkür etti.

"Bizler onların gönlünün mertliğine yetişemedik dolayısıyla bir gün daha bağışlarımız sürecektir." diyen Günaydın, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kan merkezi görevlilerinden Turgay Burul, afetzedeler için yapılabilecek en iyi şeylerden birinin de kan vermek olduğunu söyledi.

Bağışta bulunan din görevlisi Ahmet Aksakallı ise afetzedelere bir nebze de olsa fayda sağlamak için kan verdiklerini ifade ederek, Allah'tan bir daha böyle acılar yaşatmamasını diledi.

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