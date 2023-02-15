Depremzede çocuklara psikolojik destek için "Afet ve Travma Polikliniği" kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede çocuklara psikolojik destek için "Afet ve Travma Polikliniği" kuruldu

AA

Depremzede çocuklara psikolojik destek için "Afet ve Travma Polikliniği" kuruldu

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara psikolojik desteğin sunulacağı "Afet ve Travma Polikliniği" kuruldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı koordinesinde afetten psikolojik olarak etkilenen çocuk ve ergenlere destek sunulması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniğinde ayrıca "Afet ve Travma Polikliniği" de oluşturuldu.

Buraya randevusuz gelen depremzede çocukların, yaşadıkları travma etkilerinin iyileştirilmesi sağlanmaya çalışılacak.

"Etkin ve hızlı müdahale amacıyla polikliniği açtık"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi Esen Yıldırım Demirdöğen, AA muhabirine, ülkece çok büyük kayıpların verildiği bir felaketi yaşamanın üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Afet karşısında özellikle çocukların çok fazla etkilendiğine işaret eden Demirdöğen, "Çocuklar bu travmaya, yaşlarına ve içinde bulundukları gelişim dönemleri ile travmayı deneyim biçimlerine göre çok farklı reaksiyonlar göstermekte. Bu reaksiyonları değerlendirip müdahaleyi yapmak bizim açımızdan kritik. Bu nedenle afetzede çocuklarımızı herhangi bir randevu sürecine maruz bırakmadan, hemen hizmet alacakları, etkin ve hızlı müdahaleyi amaçladığımız bu polikliniği açtık." dedi.

Demirdöğen, polikliniğe deprem illerinden çocukların gelmeye başladığını belirterek, her çocuğun, yaşadığı travmaya bağlı farklı farklı reaksiyonlar gösterdiğini dile getirdi.

- "İlk vadede psikososyal ve ilk yardım desteği vereceğiz"

Afet nedeniyle bazı depremzede çocuklarda psikiyatrik bozukluklar gelişirken, bazılarında ise yaşadığı travmaya bağlı şekilde doğal sayılabilecek birtakım bulgular olabileceğine dikkati çeken Demirdöğen, şunları kaydetti:

"İlk vadede depremzede çocuklara psikososyal destek vereceğiz. Yaptığımız değerlendirmelere göre çocukların hangi tür tedaviye ihtiyacı varsa onu uygulayacağız. Terapiler anlamında gerek destekleyici, oyun ve davranışçı terapileri ya da bazı şiddetli vakalarda medikal tedavileri planlamamız gerekecek. Bu tedavi sürecinde poliklinik ve oyun odalarında ekibimizle çocuklara destek olacağız. Bir nebze de olsa yaraları sarabilirsek ne mutlu bize."

Demirdöğen, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, Atatürk Üniversitesi ailesi olarak yapacakları yoğun çalışmayla depremzede çocuklar ve ebeveynleri için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Üniversitesi deprem bölgesi için mobil tuvalet üretimini sürdürüyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi deprem bölgesi için mobil ...
Doğu Anadolu'da depremzedeler için soba üretim mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da depremzedeler için soba üretim ...
Erzurum'da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Erzurum'da deprem bölgesi için kan bağışı ...
Erzurum'da meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için mobil tuvalet ve banyo üretiyor
YEREL HABERLER Erzurum'da meslek lisesi öğrencileri depremzedeler ...
Depremzedeler Erzurum'daki "Sosyal Market"ten tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
YEREL HABERLER Depremzedeler Erzurum'daki "Sosyal Market"ten tüm ...
Erzurumlu 15 Temmuz gazisi umre parasını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Erzurumlu 15 Temmuz gazisi umre parasını ...
Erzurum Teknik Üniversitesince deprem bölgesindeki yapılar araştırılacak
YEREL HABERLER Erzurum Teknik Üniversitesince deprem bölgesindeki ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da belediyelerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum'da belediyelerin deprem bölgesindeki yardım ...
AFAD gönüllüleri kaza yapmalarına rağmen karlı yolları aşıp depremzedelere ulaşmış
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri kaza yapmalarına rağmen karlı ...
Erzurum'da vatandaşlar, sattıkları hayvanlarının gelirlerini depremzedelere gönderdi
YEREL HABERLER Erzurum'da vatandaşlar, sattıkları hayvanlarının ...
(Görüntülü) ERZURUM - DEPREMDE GÖÇÜK ALTINDA KALAN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZURUM - DEPREMDE GÖÇÜK ALTINDA KALAN ...
Depremde göçük altında kalan polis memuru toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde göçük altında kalan polis memuru toprağa ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurumlu kadın 52 bin 200 liralık hac parasını AFAD'a bağışladı
YEREL HABERLER Erzurumlu kadın 52 bin 200 liralık hac parasını ...
Erzurum Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen Adıyaman'daki çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen ...
(Görüntülü) DOĞU BUZ KESTİ: TEKMAN: -32,7
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOĞU BUZ KESTİ: TEKMAN: -32,7
Doğu buz kesti: Tekman: -32,7
YEREL HABERLER Doğu buz kesti: Tekman: -32,7
(Görüntülü)ÖZEL ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIĞI &#039;MUTLU KAFE&#039;DEN DEPREMZEDELERE ÇORBA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÖZEL ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIĞI 'MUTLU ...
Özel çocukların çalıştığı 'Mutlu Kafe'den depremzedelere çorba
YEREL HABERLER Özel çocukların çalıştığı 'Mutlu Kafe'den ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.