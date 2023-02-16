Erzurum'da usta öğretici ve gönüllüler depremzedelere uyku tulumu üretiyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesindeki usta öğretici ve gönüllüler, depremzedeleri soğuktan korumak için kış şartlarına dayanıklı uyku tulumları üreterek deprem bölgesine gönderiyor.

Horasan Halk Eğitimi Merkezi'nde görev yapan 4 usta öğretici ve 10 gönüllü kursiyer, merkez bünyesindeki iki atölyede günde yaklaşık 50 uyku tulumu üretiyor.

Merkezde üretilen uyku tulumları, yardım tırlarıyla deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Usta öğretici Arzu Uykur, AA muhabirine, deprem bölgelerindeki yaşanılanlara karşı duyarsız kalamadıklarını söyledi.

"Türkiye tek yürek" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına merkez olarak destek verdiklerini dile getiren Uykur, "Evlerinde dikiş bilip koşarak bize desteğe gelen gönüllülerimizle hummalı bir çalışma başlattık. Çadırlarda soğuk havada kalan depremzedeler için uyku tulumu üretiyoruz. Elimizden geldikçe çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Yardım ve desteklerinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Gönüllülerden Tuba Çimen de deprem bölgesindeki çadırlarda soğuk havaya rağmen barınmaya çalışan vatandaşlar için yoğun mesai harcayarak uyku tulumu ürettiklerini aktardı.

Ebru Karaman ise depremzedeler için uyku tulumu üretimine destek vermek için gönüllü çalıştıklarını, depremzedelerin yardımına koşmanın bir insanlık vazifesi olduğunu belirtti.

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