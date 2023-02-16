Erzurum'daki otellerde 3 bin 105 depremzede konaklıyor

ERZURUM (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 3 bin 105 depremzedenin, Erzurum'daki otellerde konaklamaları sağlanıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, depremden etkilenen illerdeki depremzedeleri otobüslerle ücretsiz tahliye ettiklerini söyledi.

Depremin hemen ardından harekete geçtiklerini ifade eden Şenol, TÜRSAB olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyon merkeziyle irtibata geçerek ortak çalışma yürüttüklerini anlattı.

Erzurum'dan toplanan yardımların otobüslerle bölgeye ulaştırılmasını sağladıklarını, yardım için şehrin adeta kenetlendiğini vurgulayan Şenol, "Öncelikle tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletmek istiyorum. Erzurum'da yardım toplama merkezinin önünde meyve tezgahını getirip, 'Benim tek sermayem bu, buradaki meyvelerin tamamını poşetlere doldurun, oradakilere götürün.' diyen de vardı. Birebir tanıdığımız ve kredi kartının asgarisini dahi ödeyemeyecek olan ama o deprem sonrası yanımıza gelip cebindeki son kuruşa kadar yardım eden de vardı." diye konuştu.

- "Kim nereye gitmek isterse, istedikleri illere transfer ettik"

Şenol, enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılacak kişiler ile malzemelerini götüren otobüslerin, bölgeden talepler doğrultusunda depremzede aileleri tahliye ederek Erzurum ve çevre illere getirdiğini söyledi.

TÜRSAB tarafından depremin meydana geldiği kentlerden tahliye için 7 otobüsün ücretsiz şekilde hizmet verdiğini belirten Şenol, şunları kaydetti:

"Seyahat acentelerinden arabalar aldık, bölgedeki servisçilerden yardım aldık ve tahliyeleri gerçekleştirdik. Şu ana kadar 4 binin üstünde insanımızı kendi imkanlarımızla Kars, Iğdır, Ağrı ve diğer bölge illerine tahliye ettik. Kim nereye gitmek isterse, istedikleri illere transfer ettik. Tahliyelerini sağladık. Erzurum'da şu an toplamda özel işletmelerde yani otellerde 3 bin 105 kişi konaklıyor.​​​​​​​ Bu sayı artıyor, devletimizin KYK yurtları da mevcut. Bildiğim kadarıyla Erzurum'da 45 bin yatak kapasitesi var. Devletimiz bu konuda ciddi bir çalışma yapıyor. Otellerimiz bu konuda iyi bir dayanışma içinde, 20 oda veren de oldu. İçme, yeme ve konaklamayı ücretsiz sağlıyorlar. Bizler bunu görünce gurur duyduk."

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