Erzurum'da kargoya verilen kolilerde 7 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir kargo firmasına verilen kolilerde 7 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo firmasındaki kolilerde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı.

Polislerce arama yapılan kolilerde 7 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kargo göndericisi ve alıcısı hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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