Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Kandilde oruç tutulur mu ve kandilde oruç farz mıdır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında kimlik tespiti yapılan bir zanlının adresindeki aramada, 1 kilo 187 gram bonzai, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 190 lira ve 10 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Volkan C, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.