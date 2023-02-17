Adıyaman ve Malatya'daki depremzede çocuklara psikososyal destek hizmetleri sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibince, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman ve Malatya'daki depremzede çocuklara psikososyal destek hizmeti verilmeye devam ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası İl Müdürü Cemil İlbaş, Adıyaman'a koordinatör olarak görevlendirildi.

Erzurum'dan Adıyaman ve Malatya'ya giden 15 kişilik ekip, saha çalışmalarında depremzede çocuklar için etkinlikler düzenliyor.

Ayrıca kurum tarafından kente gelen 1142 depremzede çocuğa da psikososyal destek sağlanıyor.

Cemil İlbaş, psikososyal destek hizmetlerinin afetle mücadelede yapılacakların başında geldiğini işaret etti.

Deprem bölgelerinde yaraları sarmayı, insanların yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini ifade eden İlbaş şunları kaydetti:

"Depremzede çocuklarımızın yaşadıkları travmaları aşması konusunda etkinlikler düzenlenerek onların psikolojik açıdan desteklenmesini sağlıyoruz. Destek elemanlarımız da bölgeye gelen yardım tırlarının tahliye edilmesi ve yerleştirilmesine, depremzedelere yardımların dağıtılmasına yardımcı oluyor. Amacımız depremzedelerimizin yaralarını sarmak."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Kayademir ile Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'in de Adıyaman’daki çalışmalara katıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.