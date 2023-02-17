Atatürk Üniversitesinden depremzedelere yardım malzemesi ve rehabilitasyon desteği

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ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya, 50 kişiden oluşan rehabilitasyon uzmanı ve psikososyal destek ekibi ile bir tır yardım malzemesi gönderdi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası afet bölgesine yardım seferberliğini sürdürüyor.

Şu ana kadar çok sayıda personeli ile 4 yardım tırını deprem bölgesine gönderen üniversite, bu yardımlara ilaveten 50 psikososyal destek ve rehabilitasyon uzmanı ile 5. yardım tırını daha Malatya'ya sevk etti.

Ekiptekiler, kentte deprem nedeniyle ağır ruhsal travmaya maruz kalan ya da buna şahit olanlara psikososyal ve rehabilitasyon desteği sağlayacak.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, depremzedelerin yaralarını sarmak için yardımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Depremlerin yaşattığı fiziksel ve zihinsel tahribatı el birliği ile onaracaklarını vurgulayan Çomaklı, "Sağlık personelimiz ile yaralılarımıza, destek ekibimiz ile de depremzedelerimize ilk andan itibaren yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Yolcu ettiğimiz ve bugün bölgeye ulaşan 50 psikososyal destek ve rehabilitasyon uzmanımız ile ruhsal ve zihinsel tahribatı onarmak için bölge halkımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, depremzedelere verilecek desteğin sosyal huzurun sağlanmasına katkı sağlayacağına işaret ederek, bölgede görev alan ekibe çalışmalarında kolaylık diledi.

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