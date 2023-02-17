Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hatay ve Malatya'da 75 bin kişiye yemek ulaştırıyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Malatya'da, günde 75 bin kişiye kahvaltı ve sıcak yemek dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede mobil fırın ve mobil mutfak ünitelerini depremzedelerin hizmetine sundu.

Depremzedelere her gün kahvaltı ve sıcak yemek ikramında bulunan belediye, Hatay ve Malatya'da konuşlandırdığı mobil ünitelerle toplamda gün boyu 75 bin kişiye kahvaltı ve sıcak yemek dağıtıyor.

Mobil fırınlarda ekmek ve simit üretimi de yapan Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "asrın felaketi"nin yaşandığı andan bugüne kadar depremzedelere her türlü katkıyı sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Hatay ve Malatya’da konuşlanan mobil ünitelerimizle kahvaltı ve sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Malatya'da konuşlanan mobil fırınımızda bir günde 15 bin simit ve ekmek üretiyoruz. 50 bin kişi kapasiteli mobil mutfak ünitemiz Malatya’da kardeşlerimize üç öğün kahvaltı ve sıcak yemek ikramında bulunuyor. 25 bin kişilik diğer mobil ünitemiz de Hataylı kardeşlerimize sıcak yemek dağıtımı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yakutiye ilçesindeki Kırmızıtaş Mahallesi sakinleri de sattıkları hayvanlardan elde ettikleri gelir ile cami cemaatinden topladıkları toplam 70 bin lirayı, depremzedelere destek için AFAD hesabına yatırdı.

Yakutiye Müftüsü Selim Şahin, mahalle sakinlerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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