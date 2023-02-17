Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da camilerde Miraç Kandili'nde depremzedelere dua edildi

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Ağrı'daki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere dua edildi.
Erzurum'daki camilerde kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.
Yoğunluğun oluştuğu tarihi Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Rüstem Can depremzedeler için dua etti.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Can, vatandaşlardan afetzedelere yardımda bulunmalarını istedi.
- Ardahan
Ardahan'daki camilerde de vatandaşlar kandil dolayısıyla düzenlenen programlarda ibadet etti.
Posof ilçesindeki Merkez Camisi'nde bir araya gelen cemaat, kandili dualarla kutladı. Cemaat, depremzedeler için dua etti.
- Ağrı
Ağrı ve ilçelerinde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Eleşkirt ilçesindeki camilerde toplanan vatandaşlar, depremzedeler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.