Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da camilerde Miraç Kandili'nde depremzedelere dua edildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Ağrı'daki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere dua edildi.

Erzurum'daki camilerde kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Yoğunluğun oluştuğu tarihi Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Rüstem Can depremzedeler için dua etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Can, vatandaşlardan afetzedelere yardımda bulunmalarını istedi.

- Ardahan

Ardahan'daki camilerde de vatandaşlar kandil dolayısıyla düzenlenen programlarda ibadet etti.

Posof ilçesindeki Merkez Camisi'nde bir araya gelen cemaat, kandili dualarla kutladı. Cemaat, depremzedeler için dua etti.

- Ağrı

Ağrı ve ilçelerinde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Eleşkirt ilçesindeki camilerde toplanan vatandaşlar, depremzedeler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

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