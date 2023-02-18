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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu

AA

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Bölge genelinde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bazı camilerin bahçelerindeki şadırvanlar ile sokaklardaki çeşmelerin etrafı buzla kaplandı, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 25, Ardahan'da 22, Kars'ta 21, Erzurum'da 16, Erzincan'da 9 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Cami şadırvanlarının buzla kaplandığı Erzurum'da, bina çatılarında uzun sarkıtlar oluştu. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ekipleri, yol ve kaldırımlarda buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

Ağrı'da kent merkezinde bulunan şehir mezarlığındaki su deposunun çatısında yaklaşık 4 metreyi bulan sarkıtlar oluştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise vatandaşlar araçlarını üstünü battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Öte yandan, kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 146, Palandöken 2'de 48 ve Sarıkamış'ta 62 santimetre ölçüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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