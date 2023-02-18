Erzurum'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 26 Afganistan uyruklu yakalandı.

Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, yaptıkları kontrollerde, Karayazı-Tutak kara yolunda batı illerine gitmekte olan 2'si kadın 26 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.



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