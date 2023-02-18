Erzurum'da ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkların depremzedelere yardımı sürüyor

AFAD hasar gören binalar için yapılması gerekenleri duyurdu!

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkların, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere insani ve gıda yardımları sürüyor.

Valilik ve AFAD koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kaymakamlıklar ile sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarınca, yaraların sarılması amacıyla deprem bölgesine çok sayıda yardım malzemesi gönderildi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, depremzedelere ulaştırılmak üzere insani yardım malzemesi yüklü 4 tırın daha yola çıktığını belirtti.



Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da Aziziye Ilıca Termal Oteli'nde ağırladıkları afetzede ailelere her türlü desteğin verildiğini, depremden etkilenen illere yardımların sürdüğünü ifade etti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ise belediye ekiplerinin Hatay'da vatandaşların yoğunlukla bulunduğu noktalarda çevre kirliliğine karşı temizlik çalışması yürüttüğünü, kurdukları mutfakla depremzedelere sıcak çorba ve yemek ikramı yaptığını dile getirdi.

Aziziye Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise vatandaşlar, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, sivil toplum kuruluşları ile odaların katkılarıyla bugüne kadar 21 tır ve 8 kamyonet yardımın bölgeye sevk edildiği belirtildi.







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