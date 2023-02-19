Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle dereler ve çeşmeler buz tuttu, bazı araçlarda buz sarkıtları oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, bazı camilerin bahçesindeki şadırvanlar ile sokaklardaki çeşmelerin etrafı buzla kaplandı, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 146, Palandöken 2'de 48 ve Sarıkamış'ta 58 santimetre ölçüldü.

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle buzlanmalar meydana geldi, derelerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Ağrı'da ise soğuk havanın etkisiyle dereler buzla kaplandı, kimi araçlarda da buz sarkıtları oluştu.

Kentte bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini battaniye ve çadırla örterek korumaya çalıştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle aç kalan sahipsiz köpeklere bazı vatandaşlar ekmek verdi.

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