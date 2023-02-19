Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum ve Kars'tan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Erzurum Şubesince deprem bölgesine 15 tır yardım malzemesinin gönderildiği bildirildi.

İHH Şube Başkanı Ömer Onay, dernek olarak deprem bölgesindeki her ilde depoların bulunduğunu, battaniye, soba, yakacak, su, hijyen paketleri ve un gibi temel ihtiyaçların illere sevk edildiğini belirtti.

Bölgeden gelen ihtiyaç talebine göre çalışmaları yoğunlaştırıp bölgeye tırları gönderdiklerini ifade eden Onay, "Böylesi zor zamanların kardeşlik ruhuyla üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır. Ayrıca milletimizin de çok duyarlı oluşu bizim bu süreçte daha çok gayret göstermemize ön ayak oluyor. İnşallah ülke olarak kısa zamanda toparlanacağımıza inanıyorum." dedi.

Erzurum Demirciler Odasınca Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin malzeme desteği ve Şen-Pak Metal ile Kaan Metal'in işçiliğini üstlenerek yaptıkları 185 seyyar tuvalet deprem bölgesine gönderildi.

Ekibin seyyar banyolar için de çalışmaları sürüyor.

Kars Valiliği koordinesinde ise depremden etkilenen illere 10 bin soba gönderildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4 bin 500, vakıf, dernek ve iş insanlarından ise 5 bin 500 olmak üzere Sarıkamış ilçesindeki soba imalatçılarına yaptırılan 10 bin soba, üretimin tamamlanmasının ardından deprem bölgesine sevk edildi.

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