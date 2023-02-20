Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, şadırvan ve çeşmeler buzla kaplandı.

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 4, Erzincan ve Ağrı'da 3, Ardahan ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 146, Palandöken 2'de 48, Sarıkamış'ta 56 ve Ergan'da 37 santimetre ölçüldü.

Ardahan'da soğuk havanın yanı sıra kar yağışı da etkili oluyor.

Kar kentin yüksek kesimlerinde yer yer tipiye dönüşüyor.

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