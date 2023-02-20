Atatürk Üniversitesi uzman ekibiyle depremzedelere psikolojik destek sunmayı sürdürüyor

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ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki vatandaşlar ile çocuklarına psikolojik destek sunmaya devam ediyor.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversite, afet bölgesine yönelik yardımlarıyla sosyal hayatın yeniden canlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversite bünyesinde bulunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki 50 personel, deprem bölgesine görevlendirildi.

Ekip, bu süreçte depremzedeler ve özellikle yaşananları anlamlandırmada zorluk çekebilecek çocuklarla bir araya gelerek sürecin olumsuz etkilerini çeşitli psikolojik, ilk yardım teknikleri kullanarak azaltmaya çalışıyor.



Çalışanlar, bu kapsamda, tek tek sohbet ederek oyun, dans ve uygulamalı etkinlikler yaptıkları çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Üniversite kampüsü, yaşam merkezi, ilköğretim okulu, anaokulu, kız yurdu, çadır kentler ve bir köye ziyarette bulunan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzmanları da buradaki çocuklarla görüşmeler yaparak, onların eğlenceli zaman geçirmesi için etkinlikler gerçekleştirdi.

Psikososyal destek ve rehabilitasyon grubunun yanı sıra bölgede görevlendirilen hemşire ve doktorlar ise Malatya'da depremden etkilenen çocuk ve ailelerine ihtiyacı olanların vital bulgularını kontrol ederek, kritik seviyede olanlara ilaç desteği verdi.

Depremzedelerin sürekli kullandıkları ilaçlar hakkında hastalara bilgilendirmeler yapan görevliler, psikiyatrik destek isteyenleri de ekipte yer alan uzmanlara yönlendirdi.

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