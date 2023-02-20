Aileleriyle Erzurum'da konaklayan depremzede 438 öğrenci dersbaşı yaptı

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ERZURUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle aileleriyle Erzurum'a gelen 438 öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün seferberliğiyle eğitim öğretime başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte konaklayan ailelerin çocuklarının eğitim ve öğretimden geri kalmaması için çalışma yaptı.

Nakilleri yapılıp özel ve resmi okullarda belirlenen kontenjanlara yerleştirilen 438 depremzede öğrenci, yeni okullarında bugün dersbaşı yaptı.

Aziziye Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde, buraya yerleştirilen depremzedelerin okul öncesi çağındaki çocukları için okul öncesi eğitim sınıfı açıldı.

Diğer öğrencilerin ise taşımalı eğitim kapsamına alınarak kent merkezindeki okullarda eğitime erişmelerine olanak sağlanıyor.

Ayrıca deprem bölgesinden gelerek enstitü, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki misafirhanelerde kalan depremzedelerin talepleri doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi'nde çeşitli kursların açılması planlanıyor.

Kentte, kamu kurum ve kuruluşlarındaki misafirhanelerde konaklayan öğrenci depremzedelerin, konakladıkları yerlere yakın okullara nakillerinin alınması, veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla gerekli rehberlik faaliyetleri için öğretmen görevlendirmeleri de yapıldı.

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