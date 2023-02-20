Erzurum'da çatıdan düşen kar kütleleri araçlarda ağır hasara neden oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki bir apartmanın çatısından düşen kar kütleleri nedeniyle park halindeki 3 araçta ağır hasar oluştu.

Muratpaşa Mahallesi 1. Vaniefendi Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri, birkaç saat arayla apartman önünde park halindeki 3 aracın üzerine düştü, araçlar da ağır hasar oluştu.

Vatandaşlardan Fikret Algan, AA muhabirine, hava sıcaklığının son günlerde düşmesiyle çatılardaki kar kütlelerinin tehlike oluşturduğunu söyledi.

Vatandaşların sürekli aynı noktaya araçlarını park ettiğini belirten Algan, şunları kaydetti:

"Aynı noktada birkaç saat arayla bir apartmanın çatısından düşen kar kütleleri park halindeki üç aracı kullanılamaz hale getirdi. Bu binada bu konulara karşın herhangi bir güvenlik önlemi de alınmamış. 'Kar veya buz düşebilir' yazısı da bulunmuyor. Ayrıca çatıda buz tutucu da yok. Kar kütlesi düşerken çok şiddetli bir gürültüyle geliyor. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması lazım."

Park halindeki araçların üzerlerine kar kütlelerin düşmesi, aynı apartmanın alt katındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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