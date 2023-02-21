Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Erzurum'da dün etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havya bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, şadırvan ve çeşmeler buzla kaplandı.

Gece hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 4, Kars'ta 5, Ardahan'da 6 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 146, Palandöken 2'de 48, Cıbıltepe'de 73 santimetre ölçüldü.

Ardahan'da da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Yollardaki buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ise kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı ilçede belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Vatandaşlar da evlerinin önünde ve arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.

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