Erzurum Teknik Üniversitesinden Hatay'daki depremzedelere yardım

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören illerden Hatay'daki yerleşim yerlerine yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, ETÜ mensupları ve Erzurumlu hayırsever iş insanlarından temin edilen mont, ısıtıcı, iç giyim, ayakkabı, tüp, kişisel ve genel hijyen malzemeleri üniversite tarafından tahsis edilen kamyona yüklenerek depremin en çok sarstığı şehirlerden Hatay'a ulaştırıldı.

ETÜ Personel Daire Başkanı Abdulmütalip Çetin'in koordinasyon merkezindeki yetkilerle yaptığı görüşmeler sonucunda toplanan yardımlar, Antakya ilçesine bağlı Kisecik ve Yaylacık köyleri ile Defne ilçesine bağlı Hancağız köyündeki depremzedelere dağıtıldı.

Ayrıca bölgeye giden ekipte yer alan ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Turan ve Dr. Öğr. Üyesi İzzet Ülker bölgedeki depremzedelerle bir araya gelerek ön iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarına katıldı.

Ekip daha sonra depremde ailesiyle hayatını kaybeden ETÜ Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Rabia Elmacı'nın akrabalarını ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın ve ETÜ ailesinin taziye dileklerini iletti.

Felaketin ilk gününden itibaren tüm imkanların seferber edildiğini belirten Çakmak, toplanan malzemeleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurarak deprem bölgesine ulaştırdıklarını belirtti.

Yardım için herkesin seferber olduğunu vurgulayan Çakmak, "Bu zor günümüzde yardımlarını esirgemeyen ve gecesini gündüzüne katarak bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerimize bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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