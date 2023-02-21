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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Devlet Tiyatrosu depremzede çocuklar için perde açtı

AA

Erzurum Devlet Tiyatrosu depremzede çocuklar için perde açtı

ERZURUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Malatya'dan kente getirilen çocuklar, kendileri için perde açan Erzurum Devlet Tiyatrosunda depremin izlerini silmeye çalıştı.

Kültür veTurizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün onayı Erzurum Valiliği koordinesinde harekete geçen tiyatrocular, kentteki depremzede çocuklar için perdelerini açtı.

Konakladıkları yerlerden aileleriyle servislerle alınan çocuklar, oyunun ardından onlar için alınan oyuncaklarla sevindi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, AA muhabirine, depremden etkilenen çocuklarla Erzurum'da tiyatro ile buluştuklarını söyledi.

Çocukların farklı bir ortama girmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Çocuklarımız hayatın devam ettiğini bizimle birlikte bir nebze daha aşsınlar istedik. Hayal güçleriyle güzel vakit geçirsinler istedik." dedi.

- "Etkinliklerimiz yıl sonuna kadar devam edecek"

Tiyatro oyunlarının devam edeceğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Salonumuzun tamamın doluydu. Çocuklarımızı yaşadıkları yerlerden servislerle aldık ve oyun sonrası da onlara sürpriz yaptık. Bir kaç iş insanı arkadaşımız oyuncak desteği verdiler. Çocuklar oyundan önce biraz şaşkındı çünkü başka bir şehre gelmenin şaşkınlığı vardı. Fakat oyun esnasında biz kendilerinde gözlem yaptık. Oyundan sonra bir an olsun şaşkınlıkları mutluluğa dönüştü. Biraz daha hayata döndüklerini umuyoruz. Bu etkinliklerimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Elimizde 3 oyun var birini izlettik onlara söz verdim kalan iki oyunumuzu da uygun bir zamanda onlarla buluşturacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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