Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 185 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Civil peynir Kg 39,00 39,00 39,00 HMS Tereyağı Kg 166,75 195,00 177,34 HTS Et büyükbaş Kg 185,00 185,00 185,00 HTS Kuru fasulye Kg 31,14 52,00 39,04 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTS: Hazır Müstahsil Satış

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