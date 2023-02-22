Doğu Anadolu'da kar, 448 köy ve mahalle yolunu ulaşıma kapattı

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı, Ardahan ile Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 448 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 257 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki yolların açılması için çalışma yaptı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 121, Ardahan'da 53, Kars'ta ise 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması yürüttü.







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