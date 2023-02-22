Erzurum'un Aziziye Belediyesi deprem bölgesinde prefabrik evlerden mahalle kuracak

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye Belediyesi, şantiyesinde ürettiği prefabrik evlerden deprem bölgesine mahalle kuracak.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerindeki çalışmalara ekipleriyle destek olan Aziziye Belediyesi, depremzedelerin barınma sorunu için de seferber oldu.

Şantiyesinde ekipleriyle prefabrik ev üretimine başlayan belediye, imal edeceği 100 konutla belirlenecek deprem bölgesine "Aziziye Mahallesi" kurmayı amaçlıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, ülke olarak büyük bir afetle karşı karşıya kalındığını ve belediye olarak afet bölgesinde birtakım çalışmalar yaptıklarını söyledi.

- "Belki bu konteyner kentlerde 10-12 ay kalacaklar"

Bu kadar büyük bir ihtiyacın olduğu ortamda Aziziye Belediyesi olarak karınca kararınca bu yaraya merhem olmak açısından kendi atölyelerinde üretim sürecine girdiklerini ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Prefabrikler hem nakliye ve maliyet noktasında oldukça ekonomik hem de oradaki ihtiyacı görecek. 15 metrekare prefabriklerimizin içinde lavabo, duş imkanı var. Elektrik tesisatı bulunuyor. Bütün kanalizasyon giderleri ve içme suyu bağlantıları da bölgenin şartlarına uygun olarak yapılacak. İçerisinde profiller kullandık, dışında bir yalıtım malzemesi ve üzerinde de sac var. Buradaki en önemli konu özellikle şu günlerde ısınma konusunda yalıtımın olması. Depremzede vatandaşlarımız belki bu konteyner kentlerde 10-12 ay kalacaklar. Bu süreç içinde de hiç olmazsa minik de olsa bir ev ortamı oluşturma noktasında özelliğimiz var."

Orhan, nakliyelerde bir tıra iki konteyner sığdığına işaret ederek, prefabriklerden 20'sini modüler bir şekilde tırla götürüp montajını yapabileceklerini anlattı.

İlk etapta 50 prefabrik ev yapacaklarını ve bunu 100'e tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Orhan, şunları kaydetti:

"Bunları AFAD’ın ve genel merkezin söylediği yere götüreceğiz. Muhtemelen Hatay olabilir. Hedefimiz, Aziziye Belediyesi olarak 100 konteynerle depremzede vatandaşlarımıza bir nebze olsun çare olmak, yaralarına merhem olmak. Tabi sonraki süreç içinde yine ihtiyaç olursa o ihtiyacı da karşılamaya hazırız. Şu anda bulunduğumuz kış koşulları zaten en büyük zorlayıcı koşul. Erzurum olarak yalıtım konusunda deneyimli ve tecrübeliyiz. Özellikle soğuğa dayanıklı bir pozisyon oluşturduk."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.