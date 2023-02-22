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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Teknik Üniversitesinin akademik teknik ekibi deprem bölgesinde çalışma yaptı

AA

Erzurum Teknik Üniversitesinin akademik teknik ekibi deprem bölgesinde çalışma yaptı

ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden akademik ekibin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki yapısal performans inceleme çalışmalarını tamamladığı bildirildi.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeye yardımlarını sürdürüyor.

Bu kapsama ayni ve nakdi yardımlara devam eden ETÜ, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan akademik ekiple de depremden etkilenen illerde 14 Şubat Salı günü saha araştırması çalışmasına başladı.

Ekip, TÜBİTAK 1002-C: Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı ile desteklenen "6 Şubat 2023, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan Depremleri Sonrası Saha Gözlem Çalışması" başlıklı proje kapsamında, depremden etkilenen yerleşim yerlerinde yapısal performans inceleme çalışmalarını tamamladı.

ETÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlker Kazaz başkanlığındaki ekip, depremden etkilenen yerleşim yerlerindeki yapılar üzerinde gözlemsel inceleme çalışması gerçekleştirerek, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve Hatay il merkezleri ile Gölbaşı, Pazarcık, Nurdağı, İslahiye ilçelerinden elde edilen veriler doğrultusunda rapor hazırlayacak.

Öte yandan, deprem bölgesindeki yerleşim yerlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen hasar tespiti çalışmalarına ETÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli de destek veriyor.


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