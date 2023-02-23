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Erzurum, Kars ile Ardahan'da yol, kaldırım ve çatılarda buzlanma oluştu

AA

Erzurum, Kars ile Ardahan'da yol, kaldırım ve çatılarda buzlanma oluştu

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Kars'ta 3 ve Erzurum ile Ardahan'da 2 derece kaydedildi.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 145, Palandöken 2'de 49, Sarıkamış'ta ise 60 santimetre ölçüldü.

Erzurum'da geçen hafta etkili olan yoğun karın ardından soğuk hava hüküm sürüyor.

Kentte, soğuk hava dolayısıyla kaldırım ve yollarda buzlanma, bina çatılarında ise sarkıtlar oluştu.

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor. Sabah saatlerinde kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, yol, kaldırım ve çatılarda buzlanma meydana geldi.

Kars'ta da araç ve iş yeri camları buz tuttu, Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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