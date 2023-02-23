Yem desteği verilen besicilerin enkazdan kurtarılan hayvanları da tedavi ediliyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da hasar tespiti yapan Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibi, besicilere 3 bin ton yem dağıtırken, enkazdan kurtarılan hayvanları da tedavi ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Adıyaman'a "koordinatör" olarak görevlendirildi.

Akar, beraberindeki veteriner hekim ve personelin yanı sıra çevre illerden de gelen ekiplerle, kentte besicilere yem dağıtımı ve hayvan ölümleri ile ahır zayiatları gibi konularda tespit çalışmalarını koordine ediyor.

Bu kapsamda kentin Yunus Emre Mahallesi'nde iş makineleri yardımıyla enkaz altında kalan hayvanları kurtardıktan sonra tedavi eden ekip, kentteki diğer hasta hayvanlara da gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, müdürlük olarak toplamda 17 kişilik ekiple Adıyaman'da çalıştıklarını söyledi.

Hayvan ölümlerinin ve ahır zayiatlarının çok olduğunu ifade eden Akar, "Yıkılan çok ahırlar ve enkazdan çıkarılması gerekip gömülen hayvanlar var. Bunlarla ilgili organizasyonu ve tespitleri sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

- "Yaralı hayvanların ayağa kalkması için yoğun emek veriyoruz"

Diğer illerden Adıyaman'a gelen tarım ekiplerinin de kendilerine destek verdiğini anlatan Akar, bu süreçte besici ve çiftçilere hem yem ve gıda dağıtımı yapıldığını hem de hayvanların sağlıklarının kontrol edildiğini dile getirdi.

Akar, ekiplerin saha çalışmalarında enkaz altındaki hayvanları da çıkardığını belirterek, "Daha dün bile enkaz altından çıkardığımız hayvanlar vardı. Yaralı hayvanların tedavisi, ayağa kalkması için yoğun emek veriyoruz. Yemleri göçük altında kalmış ya da yemi olmayan besicilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Burada çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef olmuş." diye konuştu.

Devletin bölgede yaraları sarmaya çalıştığını vurgulayan Akar, "Devlet tüm kurumlarıyla besici ve çiftçinin yanında. Şimdiye kadar 3 bin ton yem dağıttık. Besici ve çiftçilerimiz için çalışmalarımız aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

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