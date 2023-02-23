Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 125,05 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Civil peynir Kg 85,00 85,00 85,00 HTS Tereyağı Kg 124,95 134,72 125,05 HTS Et büyükbaş Kg 105,00 120,00 111,37 HMS Kuru fasulye Kg 50,00 50,00 50,00 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTS: Hazır Müstahsil Satış

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