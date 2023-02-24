Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 12 derece ile Kars'ta ölçüldü

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altından 12 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Kar yağışı sonrası soğuk havanın etkili olduğu bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 12, Erzurum'da 10, Ardahan'da 9, Ağrı'da 6 ve Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 145, Palandöken 2'de 51, Sarıkamış'ta ise 55 santimetre oldu.

Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum ve Kars'ta çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri ile Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde buz temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Ardahan'da ise iki gündür aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Yüksek kesimlerin karla kaplandığı kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.





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