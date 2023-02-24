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Erzurum'dan 300 polis deprem bölgesi Malatya ve Adıyaman'a gönderildi

AA

Erzurum'dan 300 polis deprem bölgesi Malatya ve Adıyaman'a gönderildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'dan 300 polis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı Malatya ve Adıyaman'a uğurlandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yaraları sarmak, enkazdakilere yardım etmek ve asayişi sağlamak amacıyla farklı birimlerden 600 personelin, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'a görevlendirdiği anımsatıldı.

Aralarında Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin de bulunduğu Erzurum polisinin, Hatay'da15 kişiyi de enkazdan kurtardığı belirtilen açıklamada, depremin ilk günü Malatya ve Adıyaman'a görevlendirilen personelde değişiklik yapıldığı, farklı birimlerdeki 300 personelin Adıyaman ve Malatya'ya dualar eşliğinde yolcu edildiği kaydedildi.

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