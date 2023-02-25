Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 19 derece ile Kars'ta ölçüldü

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Kar yağışı sonrası soğuk havanın etkili olduğu bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ağrı'da 17, Erzurum'da 10, Ardahan'da 9, Iğdır'da 5 ve Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 96, Palandöken 2'de 48, Sarıkamış'ta 60 santimetre oldu.

Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum, Ardahan ve Kars'ta çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ardahan'daki Kura Nehri'nde buzlanma meydana geldi.



Belediye ile Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde buz temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

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